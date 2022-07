Starosta Wojciech Wiśniowski ocenia działalność szpitala powiatowego w Sławnie

Jak Wojciech Wiśniowski, starosta sławieński ocenia to co się dzieje w Szpitalu Powiatowym w Sławnie jeśli chodzi o redukcję długu? Jak widzi przyszłość szpitala? Czyli formułę w jakiej powinien on funkcjonować?

- Dług placówki systematycznie spada i łatwiej jest przekonać radnych powiatowych do wspierania szpitala, gdy on też potrafi sobie sam dawać radę

- mówi Wojciech Wiśniowski, starosta sławieński.