Stare pocztówki ze: Sławna, Darłowa, Jarosławca i innych miejscowości p. sławieńskiego ZDJĘCIA

Zobaczcie, jakie grzyby znajdziecie w lasach w okolicy Sławna - 01.06.2020 r.

Na zdjęciach prezentujemy różne grzyby, które można wypatrzyć w lasach w okolicy Sławna. Co ciekawe w tym gronie jest piestrzyca zwyczajna - na końcu galerii zdjęciowej. Jest to grzyb typowo wiosenny występujący w lasach od kwietnia do czerwca.