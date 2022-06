Sprawdź. ZUS wyznaczył nowe terminy płacenia 500 plus. Już one obowiązują

Nowe terminy wypłaty 500 plus

Termin płatności będzie przydzielany automatycznie, losowo i będzie obowiązywał przez cały okres, na który zostało przyznane świadczenie wychowawcze. Kolejne terminy wypłat to 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dzień miesiąca. W przypadku, gdy płatność wypada na dzień wolny od pracy, środki zostaną przekazana dzień wcześniej.

Jeżeli wniosek na nowy okres świadczeniowy został rozpatrzony do końca maja br., termin pierwszej wypłaty w czerwcu będzie terminem w kolejnych miesiącach. Natomiast w sytuacji, gdy wniosek zostanie rozpatrzony po maju tego roku, wówczas pierwsza płatność będzie w najbliższym technicznie możliwym terminie, a kolejne przelewy świadczenia już w ustalonym, stałym terminie płatności.

- Do tej pory wnioski o 500+ na nowy okres, które wpłynęły do ZUS w całym kraju, dotyczą 6,5 mln dzieci. W Zachodniopomorskiem rodzice złożyli 162,5 tys. wniosków na niemal 240 tys. dzieci. Wniosek o świadczenie wychowawcze jest elektroniczny. Można go złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Natomiast rodzice, którzy mają PESEL, mogą także przesłać wniosek do ZUS przez portal Empatia lub swój bank - informuje Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego.