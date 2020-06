Spragnieni imprez i koncertów? Zaproszenie do Darłowa - niedziela 7 czewrca

Nakładem wytwórni Największe Joł ukaże się najnowsze muzyczne dwupłytowe wydawnictwo duetu TEDE i SIR MICH pt. "DISCO NOIR". Natomiast trzy dni później - 7 czerwca w niedzielę będziecie mieli jako pierwsi okazję posłuchać tego albumu na żywo w Darłowie!

"Pewnego gorącego dnia, stojąc na karaibskiej plaży, postanowiłem spróbować czegoś zupełnie nowego na swojej muzycznej drodze. Tak powstał pomysł na DISCO NOIR. Połączenie parkietowego rytmu z rapem. Nie daj się zwieść pozorom, disco to niekoniecznie musi być cukierkowe brzmienie i teksty o niczym - ta płyta nie jest cukierkowa i jest bardzo o czymś. Jest o życiu, o poszukiwaniu, o zagubieniu, o tym wszystkim czego doświadczam na mojej drodze. Moje życie jest jakie jest, nie oszukujmy się - moje życie to melanż. Ta płyta jest o tym, o melanżu i jego mrokach. To mroczna dyskoteka - DISCO NOIR. ~TEDE".