Specustawą w dziki. Nowy oręż m.in. dla myśliwych - odstrzał sanitarny [KOMENTARZ]

W Senacie głosowało 99 senatorów. "Za" specustawą bez poprawek było 50, przeciwko - 49. Przepisy zakładają m.in. odstrzał sanitarny dzików, czy zakaz blokowania polowań. Dokonywać odstrzału sanitarnego dzikich zwierząt - według specustawy - będą mogli też policjanci, pogranicznicy, czy strażacy oraz żołnierze. Będzie można wykorzystać też Fundusz Leśny do budowy ogrodzeń. Specustawa również zakłada bioasekurację.

Komentarz

- To dobra decyzja, bo trzeba z dzikami zrobić porządek. W lasach jest ich bardzo dużo. Występowanie tych zwierząt jest mocno przekroczone w stosunku do tego, co przewiduje Unia Europejska. A ta nakazuje, aby na 1 km było 0,1 dziki - komentuje Zdzisław Sieradzki, przewodniczący Powiatowej Izby Rolniczej w Sławnie. - Kontrolowanie populacji dzikiej zwierzyny jest normalnością i tego nie można zaniedbywać. Taka specustawa powinna być już dawno zatwierdzona. Pamiętajmy, że dziki są głównym nosicielem ASF. Dzięki decyzji w Senacie mamy przełom. Trzeba myśleć racjonalnie. Należy też stosować bioasekurację i myśliwi, czy wędkarze, grzybiarze wchodząc i wychodząc z lasu powinni przejść przez maty dezynfekcyjne.