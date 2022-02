Sparing: Darłovia Darłowo - Sława Sławno. Gospodarze bezlitośni ZDJĘCIA

Darłovia Darłowo - Sława Sławno 5:0

Momentami Sława Sławno grała ładnie dla oka. Jej zawodnicy wymieniali podania w środku pola i piłka krążyła od nogi do nogi, ale to Darłovia była zabójczo skuteczna w tym, co robiła na boisku. I udokumentowała to pięcioma trafieniami.

Bramki dla Darłovii Darłowo: Jakub Kulon x2, Szymon Siarnecki, Bartłomiej Fastyn i gol samobójczy.