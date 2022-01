Spacer do 66 km od Sławna. Urokliwe ścieżki na weekend 29 - 30 stycznia?

Spacerem ze Sławna

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 66 km od Sławna, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 29 stycznia w Sławnie ma być 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 30 stycznia w Sławnie ma być 3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

Stopień trudności: 1

Dystans: 5,13 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 47 m

Suma podejść: 70 m

Suma zejść: 103 m



Ścieżka dydaktyczna 'Łąki Józefowskie' biegnie przez atrakcyjne przyrodniczo tereny Parku Narodowego Bory Tucholskie. Trasa łatwa, do pokonania wystarcza ok 2,5 h, choć można na niej spędzić i 5 h.

