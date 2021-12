Spacer do 66 km od Sławna. Pomysły spędzenie czasu w weekend 18 - 19 grudnia?

Ścieżki spacerowe w okolicy Sławna

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 66 km od Sławna, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 18 grudnia w Sławnie ma być 6°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 40%. W niedzielę 19 grudnia w Sławnie ma być 6°C. Nie będzie padać.

🌳 Trasa spacerowa: Ciekawostki przyrodnicze nad górną Łupawą

Stopień trudności: 2

Dystans: 29,32 km

Czas trwania spaceru: 7 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podejść: 1 277 m

Suma zejść: 1 298 m

Trasę dla spacerowiczów ze Sławna poleca GR3miasto

Łupawa, to nie tylko ciekawy kąsek dla kajakarzy. W swoim górnym odcinku rzeka meandruje wśród przepięknych lasów, które warto odkryć także z pozycji wycieczki pieszej, rowerowej, bądź konnego siodła. Przez obszary te wiedzie mnóstwo ciekawych szlaków turystycznych i dydaktycznych pozwalających zapoznać się z licznymi ciekawostkami przyrodniczymi. Podczas naszej 28 km wędrówki zobaczyliśmy leśne arboretum, w którym rosną przeróżne gatunki drzew i krzewów. Zapoznaliśmy się z okazałymi dębami, stanowiącymi pomniki przyrody, a w dalszej części marszruty wzbogaciliśmy naszą wiedzą także o ciekawe gatunki mchów, porostów oraz roślin bagiennych, które podziwialiśmy ze ścieżki przyrodniczej wiodącej nad Karwieńskimi Uroczyskami. Przygodę z naturą uzupełniły niesamowite widoki na malownicze wzgórza oraz skrywające się pośród nimi rynnowe jeziora.