SM "Wybrzeże" w Sławnie szykuje podwyżkę dla lokatorów w 2020 r. związaną m.in. z ciepłą wodą

Decyzję podwyżkową podjął Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie.

- Podwyżka jest w związku z planowanymi dużymi inwestycjami w niektórych budynkach spółdzielczych w Sławnie - wyjaśnia Kazimierz Olejniczak, prezes SM "Wybrzeże". - Mowa na przykład o inwestycji polegającej na zamontowaniu ciepłej wody z tzw. rury MPEC w Sławnie.

Prezes akcentuje, że drożej o złotówkę jest w tych blokach, gdzie w 2020 roku planowane są większe inwestycje. Podwyżka wchodzi w życie od 1 kwietnia 2020 r.

- Podwyżka "boli", ale z drugiej strony jeśli na przykład wspólnoty mieszkaniowe decydują się na inwestycję w danej nieruchomości, to zaciągają kredyty i tam jest jeszcze drożej, niż to, co zapłacą lokatorzy niektórych bloków w Sławnie - dodaje prezes zaznaczając, że gdy dany blok spłaci należność np. za montaż ciepłej wody z rury MPEC, to stawka funduszu remontowego zostanie zmniejszona do tego, co będzie obowiązywało w innych blokach.