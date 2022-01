Sławsko. Wybuch gazu. Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - aktualizacja - ZDJĘCIA

Wybuch gazu w Sławsku

AKTUALIZACJA - 20.01.2022 r.

- Dla dwóch wydaliśmy zgodę na zamieszkanie, a dla trzeciego poprosiliśmy o opinię rzeczoznawcy budowlanego - mówi Jolanta Jabłońska. - Gdy ją otrzymamy to podejmiemy stosowną decyzję.

Jolanta Jabłońska, Powiatowy Inspektor nadzoru Budowlanego informuje , że w budynku w Sławsku, gdzie doszło do wybuchu gazu mieszkały trzy rodziny i były trzy niezależne mieszkania.

Wybuch gazu - miejsce zdarzenia w Sławsku

- Najprawdopodobniej doszło do rozszczelnienia się instalacji gazowej w domu i nagromadzenia się w pomieszczeniu propanu-butanu - mówi kpt. Damian Tomczyk, oficer prasowy powiatowego komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie. - W efekcie doszło do eksplozji, która spowodowała uszkodzenie jednego z lokali oraz obrażenia u kobiety, która tam przebywała. W efekcie, po opatrzeniu przez zespół ratownictwa medycznego, poszkodowana została zabrana karetką do szpitala.