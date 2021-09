Sławsko - Tyń. Zanieczyszczono rzekę Wieprzę ZDJĘCIA Tomasz Turczyn

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie został zawiadomiony o zanieczyszczeniu rzeki Wieprzy. Przedmiotem zanieczyszczenia są materiały budowlane - głównie styropian oraz pianka montażowa. Są to bardzo duże ilości odpadów. Śmieci zostały wyrzucone do rzeki Wieprzy z mostu w miejscowości Sławsko (drugi most w Sławsku) - informuje Andrzej Zawłockim, komendant Społecznej Straży Rybackiej nad rzeką Wieprzą