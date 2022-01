Sławsko. Krajobraz po wybuchu gazu w mieszkaniu ZDJĘCIA, WIDEO - 17.01.2022

Wybuch gazu w Sławsku

- Najprawdopodobniej doszło do rozszczelnienia się instalacji gazowej w domu i nagromadzenia się w pomieszczeniu propanu-butanu - mówi kpt. Damian Tomczyk, oficer prasowy powiatowego komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie. - W efekcie doszło do eksplozji, która spowodowała uszkodzenie jednego z lokali oraz obrażenia u kobiety, która tam przebywała. W efekcie, po opatrzeniu przez zespół ratownictwa medycznego, poszkodowana została zabrana karetką do szpitala.

Na miejscu zdarzenia w Sławsku działała policja, 7 zastępów strażackich - PSP Sławno i okoliczne OSP [strażacy zabezpieczyli w mieszkaniu butlę z propanem - butanem], zespół ratownictwa medycznego. Strażacy mówią, że w domu były trzy osobne mieszkania. W chwili eksplozji w budynku przebywało łącznie 7 osób.

- Obrażenia odniosła kobieta, która przebywała w lokalu, gdzie miała miejsce eksplozja. Jej bezpośrednia przyczyna nie jest znana. To ustali policyjne dochodzenie - dodaje kpt. Tomczyk. - Na miejscu był nadzór budowlany i dom został wyłączony z użytkowania. Dalsze decyzje podejmie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.