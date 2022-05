Sławno. Za nami rywalizacja dzieci i młodzieży w ramach Biegu Święców - ZDJĘCIA, WIDEO

XXIV Bieg Święców w Sławnie 2022 - starty dzieci i młodzieży

Biegi były na dystansie od 50 metrów do 300 metrów w zależności od rocznika. Zaś na godz. 16 awizowany jest bieg open na 10 km - trasa uliczna w Sławnie. To jest 3x 3300 metrów plus 100 metrów dobiegu. Imprezę organizuje: OSIR Sławno, samorząd Miasto Sławno, MKS Święc Sławno.