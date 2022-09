Sławno. Wznowiono prace na terenie stadionu miejskiego ZDJĘCIA

Remont stadionu w Sławnie

Pierwsze prace ruszyły w połowie maja br. Wykonawca wykonał wykopy pod instalacje elektryczne dla oświetlenia boiska i sterowania jego nawodnieniem, a także dokonał rozbiórki trybun. W trakcie zrealizowanych prac wynikła konieczność dodatkowych prac w postaci palowania fundamentów pod maszty oświetleniowe. Od początku bieżącego tygodnia prace zostały wznowione i trwa zrywanie murawy oraz korytowanie wraz z profilowaniem terenu.

Obiekt po gruntownej przebudowie będzie spełniał V kategorię dla stadionów i obiektów lekkoatletycznych. Na terenie stadionu powstanie bieżnia okrężna czterotorowa (400m) z sześciotorową bieżnią prostą (110m) wraz z odwodnieniem. Arena lekkoatletyczna posiadała będzie m.in. dwuścieżkową skocznię do skoku w dal i trójskoku z rozbiegiem dwukierunkowym, rozbiegi do rzutu oszczepem z polem rzutów na murawie, skocznię do skoku wzwyż, rzutnię do pchnięcia kulą z sektorem rzutów na murawie, rzutnię do pchnięcia kulą z sektorem rzutów z mączki mineralnej, dwukierunkową skocznię do skoku o tyczce oraz rów z wodą do biegów z przeszkodami.