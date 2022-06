Sławno. Trwa przebudowa stadionu miejskiego ZDJĘCIA

Przebudowa stadionu w Sławnie

Obiekt po gruntownej przebudowie będzie spełniał V kategorię dla stadionów i obiektów lekkoatletycznych. Na terenie stadionu powstanie bieżnia okrężna czterotorowa (400m) z sześciotorową bieżnią prostą (110m) wraz z odwodnieniem. Arena lekkoatletyczna posiadała będzie m.in. dwuścieżkową skocznię do skoku w dal i trójskoku z rozbiegiem dwukierunkowym, rozbiegi do rzutu oszczepem z polem rzutów na murawie, skocznię do skoku wzwyż, rzutnię do pchnięcia kulą z sektorem rzutów na murawie, rzutnię do pchnięcia kulą z sektorem rzutów z mączki mineralnej, dwukierunkową skocznię do skoku o tyczce oraz rów z wodą do biegów z przeszkodami.

W ramach inwestycji projektuje się również oświetlenie bieżni oraz boiska piłkarskiego.

Dla bezpieczeństwa użytkowania zaprojektowano ogrodzenie panelowe, wydzielające bieżnię o wysokości 130 cm - spełniające wymagania wg wytycznych PZPN. Zaplanowano także przebudowę boiska głównego. Wody opadowe z bieżni i areny lekkoatletycznej odprowadzone będą do zbiornika podziemnego o pojemności 100m3 z przeznaczeniem wody do wykorzystania na cele podlewania murawy. Do tego celu zaprojektowano system zraszania sterowany elektronicznie z uwzględnieniem warunków pogodowych. Projektowane elementy (boisko i bieżnia) wymagać będą demontażu istniejących ogrodzeń wewnętrznych. Przy bieżni ustawione zostaną boksy dla zawodników rezerwowych.