Sławno - tragedia na przejeździe kolejowym. Śmiertelne potrącenie przez pociąg ZDJĘCIA Tomasz Turczyn

Tragedia na przejeździe kolejowym w Sławnie na ulicy Gdańskiej. Pociąg relacji: Kraków Główny - Kołobrzeg śmiertelnie potrącił osobę. Doszło do tego w piątek - 4 lutego 2022 r. - ok. godz. 21. To pociąg o nazwie Lubomirski - TLK. Z Krakowa wyjechał o godz. 11.26 i planowo miał być w Kołobrzegu o godz. 22.16.