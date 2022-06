Sławno. Tedi już jest otwarty, byliśmy w środku. Park Handlowy szykuje się na kolejne sklepy ZDJĘCIA

Sławno - Park Handlowy

Na czwartek - 30.06.2022 r. szykują się otwarcia kolejnych sklepów, a w tym Lidla. Jego otwarcie nastąpi o godzinie 6:00. Nowy sklep sieci Lidl Polska w Sławnie, przy ulicy Polanowskiej 16, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą 1074 mkw. W obiekcie zatrudnionych zostanie 17 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 19:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z 56 miejsc parkingowych. W dniu otwarcia na klientów czekać będzie aromatyczna kawa parzona przez profesjonalnych baristów, popcorn i dmuchany zamek z kulkami, a także mnóstwo animacji dla najmłodszych- gry, zabawy i malowane buziek.

Na 30.06.2022 r. zapowiadane też jest otwarcie sklepu KIK o godz. 10. Zaś o 9 - startuje Neonet.