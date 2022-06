Sławno. Szpital Powiatowy zmienia swój wizerunek ZDJĘCIA

Szpital Powiatowy w Sławnie się zmienia

- Nie tak dawno został wylany asfalt na drogach wewnętrznych naszego szpitala - mówi Tomasz Walasek, dyrektor Szpitala Powiatowego w Sławnie. - Sfinansowaliśmy to z dotacji przyznanej przez Starostwo Powiatowe w Sławnie, która była w wysokości około 300 tysięcy zł.

Teraz wyburzono tzw. starą portiernię, która przypominała minioną epokę PRL i nie była wizytówką szpitala oraz remontowana jest elewacja jednego z budynków szpitala - docieplenie i malowanie.

- Te ostatnie prace wykonujemy ze środków własnych szpitala i, gdy je zakończymy to będziemy wiedzieli, jaki jest ich ostateczny koszt - mówi Tomasz Walasek. - Nie ukrywam, że w planach, ale bliżej jesieni, są kolejne prace na terenie szpitala. Placówka krok po kroku zmienia się. Także w planach mamy zakupy nowego sprzętu i to za całkiem spore pieniądze. Gdy te zakupy sfinalizujemy to wówczas o tym poinformuję.