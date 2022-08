Sławno. Sześć lat więzienia za narkotyki, nielegalny tytoń... Wyrok nieprawomocny ZDJĘCIA

Policja ze Sławna przechwyciła m.in. narkotyki

W Sądzie Rejonowym w Sławnie zapadł wyrok w sprawie m.in. przechwycenia w Sławnie przez tutejszą policję narkotyków o czarnorynkowej wartości ok. miliona zł.

Na początku ubiegłego roku kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie przechwycili narkotyki o czarnorynkowej wartości około miliona złotych i o tym pisaliśmy w NAM. Do tego przechwycono ok. 240 kilogramów tytoniu plus broń palną i 116 sztuk amunicji. Zatrzymana została jedna osoba - obecnie - 75-letni mężczyzna. Początkowo śledczy o zatrzymaniu mówili oględnie. Później bardziej szczegółowo. Co znaleziono w trakcie nalotu?

- Prawie 22 kilogramy narkotyków przechwycili policjanci z wydziału kryminalnego w Sławnie - wylicza Anna Grabowska, prokurator rejonowy w Sławnie. - To jest około 5 kilogramów amfetaminy i ponad 16 kilogramów marihuany. Czarnorynkowa wartość tych środków odurzających to około miliona zł.