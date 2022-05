Sławno świętuje 705 rocznicę nadania praw miejskich ZDJĘCIA, WIDEO - 28.05.2022

Sławno świętuje 705 rocznicę nadania praw miejskich

W sali herbowej Urzędu Miejskiego w Sławnie miała miejsce uroczysta sesja Rady Miejskiej z okazji 705-lecia Sławna. Rozpoczął ją burmistrz Krzysztof Frankenstein witając zaproszonych gości. Następnie Marzena Łużyńska, przewodnicząca RM w Sławnie poprosiła zebranych o powstanie i popłynął Mazurek Dąbrowskiego. To był wstęp do uroczystych obrad, które miały różne akcenty. Przebijał tutaj akcent ogólnoświatowy, co przekładało się na liczne nawiązania do wojny w Ukrainie.