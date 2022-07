Sławno. Stracił prawo jazdy, dostał 1 500 zł mandatu i 10 punktów karnych

W Sławnie...

- Policjanci ze sławieńskiej drogówki na jednej z ulic miasta zatrzymali do kontroli kierowcę Volkswagena Golfa. 29 - latek jechał 103 km/h., gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h - wylicza st. asp. Kinga Warczak. - Kierowca stracił już swoje uprawnienia do kierowania na 3 miesiące. Zgodnie z nowym taryfikatorem policjanci nałożyli na niego mandat karnym w wysokości 1 500 złotych, a na jego konto wpłynęło 10 punktów karnych.

Policjantka akcentuje, że żadne tłumaczenie nie usprawiedliwia brawury na drodze.

- Pośpiech jest bardzo złym doradcą, a przekraczając dozwoloną prędkość narażamy siebie i innych na niebezpieczeństwo - mówi st. asp. Warczak. - Wiele tragicznych w skutkach wypadków jest spowodowanych nadmierną prędkością, nie stosowaniem się do obowiązujących przepisów czy po prostu brakiem ostrożności.

Zgodnie z przepisami ruchu drogowego, w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym powyżej 50 km/h, policjant ujawniający takie wykroczenie zatrzymuje kierowcy prawo jazdy już w trakcie prowadzonej kontroli drogowej. Po przesłaniu go do właściwego starosty, zostaje wydana decyzja administracyjna skutkująca zatrzymaniem tego dokumentu za pierwszym razem na 3 miesiące.