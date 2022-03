Sławno. Śledztwo, akt oskarżenia i początek procesu. Chodzi o m.in. narkotyki warte ok. miliona zł ZDJĘCIA

Kryminalni ze Sławna przechwycili. Prokuratura zakończyła śledztwo aktem oskarżenia

Na początku ub. roku kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie przechwycili narkotyki o czarnorynkowej wartości około miliona złotych. Do tego ok. 240 kilogramów tytoniu plus broń palną i 116 sztuk amunicji. Wiadomo, że zatrzymana została jedna osoba - obecnie - 75-letni mężczyzna.

- Prawie 22 kilogramy narkotyków przechwycili policjanci w Sławnie - wylicza Anna Grabowska, zastępca prokuratora rejonowego w Sławnie. - To jest około 5 kilogramów amfetaminy i ponad 16 kilogramów marihuany. Czarnorynkowa wartość tych narkotyków to około miliona zł.

Zastępca prokuratora rejonowego w Sławnie wymienia, że przechwycono też ok. 240 kilogramów tytoniu bez akcyzy.

- Ponadto policjanci zabezpieczyli ponad 46 tysięcy zł w gotówce oraz broń palną i 116 sztuk amunicji - mówi Anna Grabowska.