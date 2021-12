Sławno. Przybłąkał się piesek. Czyja zguba? ZDJĘCIA - AKTUALIZACJA Tomasz Turczyn

Przybłąkał się piesek w Sławnie widoczny na zdjęciach. Czyja zguba? Piesek przebywa w domu tymczasowym. AKTUALIZACJA - usuwamy nr tel. kontaktowego do tymczasowego miejsca pobytu - po naszej publikacji właściciele pieska go znaleźli. Psiak trafił do swojego domu.