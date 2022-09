Sławno. Prezes spółdzielni wylicza, że będzie też obniżka w czynszach. Podaje też wielkość podwyżki

Komentarz prezesa SM "Wybrzeże"

- Koszty rosną i podwyżki są w różnych sektorach naszego kraju. My, jako spółdzielcy, też przed nimi nie uciekniemy - mówi na wstępnie Kazimierz Olejniczak, prezes SM "Wybrzeże". - Tyle, że warto tutaj zauważyć, że czynsze w naszej spółdzielni, w porównaniu do innych okolicznych SM, są niższe. Sprawdziliśmy to dokładnie. Co do zapowiadanej podwyżki eksploatacyjnego to uśredniając wyniesie ona 11 procent, a to się równa 20 groszom na metrze kwadratowym danego mieszkania. Tu dodam, że sytuacja różnych bloków, jest różna. Bo w niektórych są realizowane inwestycje i tam czasowo eksploatacyjne jest podnoszone, aby lokatorom było łatwiej zapłacić za wykonywane prace. Podkreślę też, że w niektórych blokach będzie obniżka eksploatacyjnego na przykład o 80 groszy.

Prezes akcentuje, że można nic nie robić - ma na myśli remonty.