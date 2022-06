Sławno - Pomiłowo. XVIII Bieg 12 Mostów w ekstremalnych warunkach ZDJĘCIA, WYNIKI

XVIII Bieg 12 Mostów z Pomiłowa do Sławna

Najszybciej trasę pokonał Dawid Garski - AML Słupsk. Czas zwycięzcy to 17 min. 1 sek. i w takich warunkach pogodowych to świetny wynik. Drugi na mecie zameldował się Łukasz Wirkus - LKB IM. BRACI PETK LEBORK. On uzyskał 17 min. 13 sek. Na najniższym stopniu podium stanął Krzysztof Paprocki z Luzina - 17 min. 37 sek.

Najlepszy z powiatu sławieńskiego był Krzysztof Wilczewski - KB SPOKO Sławno, który uplasował się na 5 miejscu open uzyskując 18 min. 41 sek.

Wśród pań wygrała Ewelina Paprocka - Luzino - 19 min. 25 sek. Druga była Antonina Wirkus - LKB IM. BRACI PETK LEBORK - 19 min. 43 sek. Trzecia - Beata Maziec - BIEGOLAS KOSZALIN/ TKKF KOSZALIN - 22 min. 4 sek. Jako czwarta finiszowała najlepsza zawodniczka z powiatu sławieńskiego - Monika Harbutiak z Cisowa - 22 min. 48 sek.