Sławno - Pomiłowo. Rowerowa jednodniówka na łonie natury dla leniwych ZDJĘCIA

Sławno - Pomiłowo - Sławno

Polecamy Wam trasę do rekreacji. Jak tam trafić? Należy kierować się na Szkołę Podstawową nr 2 w Sławnie i tutaj skręcić w stronę tzw. Małego Kościółka, ale nie idziemy w tę stronę, a wzdłuż Kanału Miejskiego w kierunku stalowego mostu kolejowego i następnie w kierunku wiaduktu na obwodnicy Sławna - dalej wzdłuż kanału Miejskiego. I tą trasą dochodzimy do Pomiłowa. Od Sławna to ok. 4 km. Dalej możemy udać się w stronę Gwiazdówka aż do Korzybia lub zawrócić dawnym nasypem kolejowym (tzw. mała pętla) i dojść na pas techniczny obwodnicy w Sławnie. Taka mała pętla to nieco ponad 6 km.

Dla ambitnych - 30 km

Jeśli planujecie ambitniejszą wyprawę to możecie dotrzeć z Pomiłowa - dawnym nasypem kolejowym przez Gwiazdówko (tu był budynek PKP, a teraz jest to prywatna posesja) - w pobliżu też znajduje się wiata rowerowa, gdzie można odpocząć - do Korzybia. Ze Sławna w jedną stronę (do mostu w Korzybiu) jest 15 km. Razem - jeśli wrócicie tą samą trasą - da to 30 km. I to już jest całkiem fajna wyprawa. Dodajmy, że jeśli akurat traficie na okres kwitnienia wrzosów to też zobaczycie niezwykłe fioletowe dywany.