Sławno. Policja prowadzi nabór. Jest praca. Zaprasza do swojej siedziby - termin Tomasz Turczyn

W środę - 13 lipca 2022 roku w godzinach 10.00 - 13.00 zapraszamy wszystkich chętnych zainteresowanych pełnieniem służby w policji do Komendy Powiatowej Policji w Sławnie ul. Polanowska 45D. Wszyscy chętni będą mogli uzyskać wszystkie niezbędne informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej do służby w policji, pobrać kwestionariusz osobowy kandydata do służby, a także złożyć dokumenty. Udzielane będą także niezbędne informacje w sprawie prowadzonych rekrutacji.