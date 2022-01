Sławno. Policja ostrzega przed oszustwem za pomocą fałszywych informacji. Może ono uderzyć "po kieszeni"

Policja ze Sławna przestrzega

„Uwaga! Zaginięcie 10 – letniego chłopca! Uwaga porwanie małego dziecka! Pomóż odnaleźć sprawców! Jest nagranie z monitoringu! Proszę, udostępniajcie to wszyscy. WIERZYMY W MOC FACEBOOKA” – posty o tej treści pojawiały się w ostatnim czasie w mediach społecznościowych w sławieńskich i darłowskich grupach

- Do wpisu dołączony jest link, po kliknięciu którego możemy przeczytać rzekome szczegółowe dane dotyczące zaginięcia dzieci - informuje st. asp. Kinga Warczak.- Po wejściu na stronę nie wyświetlają się jednak zapowiadane informacje, ale prośba o zalogowanie się do portalu społecznościowego. W ten sposób oszuści wyłudzają dane logowania użytkowników i przejmują kontrolę nad ich kontami, a następnie najczęściej podając się za członków rodziny bądź znajomych przez aplikacje Messenger lub WhatsApp proszą o przelew BLIK lub o przekazanie kodu BLIK. Niczego nieświadoma ofiara jest przekonana, że pożyczyła pieniądze znajomemu, bądź komuś z rodziny, a w rzeczywistości trafiają one do oszusta.