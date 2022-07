Sławno. Piątkowy handel. Targ różności i ceny owoców, warzyw plus kwiatów ZDJĘCIA

Targowisko w Sławnie

W Sławnie na targu handluje się wszystkim. Byliśmy w piątek - 15.07.2022 - na części targowiska - tzw. pchlim targu. Zobaczcie, jakie cuda tutaj wypatrzyliśmy.

Zobaczcie też ceny owoców, warzyw, kwiatków idealnych na działkę lub balkon. Jest tanio, czy drogo? Patrząc na to, że mamy połowę lipca to ceny należy ocenić, że do niskich nie należą. Za kg ziemniaków płaci się ok. 2 zł, za pomidory od 8 do 10 zł za kg. Czereśnie? - 13/15 zł za kg...

Targ w Sławnie jest przy ul. Mickiewicza i działa we wtorki i piątki oraz w niedziele.