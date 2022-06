Sławno. Partnerskie Rinteln pomaga uchodźcom wojennym z Ukrainy ZDJĘCIA

Partnerskie miasto Rinteln wsparło uchodźców w Sławnie

Do Sławna trafił sprzęt AGD w postaci dwóch pralek, suszarki automatycznej do ubrań oraz zmywarki do naczyń. Ponadto stowarzyszenie podarowało m.in. karimaty, śpiwory, suszarki do włosów, środki higieny osobistej oraz pokarm dla zwierząt. Cały sprzęt został zakupiony ze środków stowarzyszenia i przekazany nieodpłatnie do Sławna.

Samorząd miasto Sławno dziękuje Andrei Lange – burmistrzowi Rinteln oraz stowarzyszeniu Rintelner Verein für Städtepartnerschaften e.V. na czele z Ursulą Mücke za zorganizowanie pomocy dla uchodźców z Ukrainy przebywających w Sławnie.