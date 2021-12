Sławno. Odkrycie na terenie zabytkowego pałacyku i jego wizerunek 100 lat temu ZDJĘCIA Tomasz Turczyn

Przepiękny - zabytkowy - pałacyk w Sławnie będzie siedzibą Urzędu Gminy Sławno. Budowla jest remontowana i dostosowywana do potrzeb urzędników. Ci mają się tam wprowadzić w pierwszym kwartale 2022 r. Wójt Ryszard Stachowiak informuje, że rozpoczęło się pierwsze skręcanie mebli. Na zdjęciach zobaczycie pałacyk na starych pocztówkach i też teraźniejsze zdjęcia oraz to co zostało odkryte na placu budowy.