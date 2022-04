Sławno. Miał dożywotni zakaz kierowania pojazdami. A do KPP Sławno przyjechał autem

Wezwanie do KPP Sławno, a finał w sądzie

Do Komendy Powiatowej Policji w Sławnie w sprawie popełnionego wykroczenia stawił się na przesłuchanie 56-letni mieszkaniec powiatu sławieńskiego.

- Gdy mężczyzna wchodził do budynku komendy został zauważony przez policjantów ze sławieńskiej „drogówki”. Funkcjonariusze skojarzyli, że w bliskiej odległości od komendy zaparkowany jest pojazd należący do 56-latka. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że mężczyzna posiadał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów - informuje st. asp. Kinga Warczak, rzecznik prasowy powiatowego komendanta policji w Sławnie. - Przypuszczenia policjantów potwierdziły się, ponieważ 56-latek od razu po zrealizowanych czynnościach udał się do swojego pojazdu i próbował odjechać. Został zatrzymany. Funkcjonariusze na miejscu przeprowadzili czynności i sporządzili dokumentację związaną z niestosowaniem się do orzeczonego przez sąd zakazu. Po czynnościach mężczyzna został zwolniony, a pojazd, którym przyjechał trafił na policyjny parking,