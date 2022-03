Sławno. Kiermasz dla uchodźców z Ukrainy cieszy się dużym powodzeniem ZDJĘCIA Tomasz Turczyn

Trwa [od wtorku - 29 marca 2022 r. do piątku - 1kwietnia 2022 r.] w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie otwarty Punkt Pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy, swoisty kiermasz różnorodności. Trwa i cieszy się dużym powodzeniem. Uchodźcy chwalą taką akcję mówiąc, że uciekając ze swojej Ojczyzny zabierali to co zdołali zapakować np. do plecaka.