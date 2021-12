Sławno. Idą święta. Zakładowe choinki dla dzieci w czasach PRL - ZDJĘCIA Tomasz Turczyn

Prezentujemy zdjęcia z lat 60/70 w Sławnie. Są to fotografie z balów, czy popularnych kiedyś choinek. Na zdjęciach dzieci. Być może ktoś się rozpozna? Do takich fotografii dotarł nasz reporter. Życzymy miłego ich oglądania, bo u nas wzbudzają one wiele sentymentalnych wspomnień.