Goście ZSA w ratuszu w Sławnie

W Zespole Szkół Agrotechnicznych w Sławnie trwa projekt Erasmus + " The New Approaches Opposite Old Stereotypes ". W jego ramach w Sławnie goszczona jest młodzież z: Turcji, Grecji, Rumunii i Portugalii. Gospodrazem jest Zespół Szkół Agrotechnicznych w Sławnie. Podsumowanie całości w piątek - 17 września.

Prezentujemy drugi dzień wizyty w Sławnie.