Sławno. Gorący tydzień w Zespole Szkół Agrotechnicznych ZDJĘCIA

ZSA w Sławnie działa

Praca w grupach międzynarodowych odbywała się w języku angielskim, wszyscy dokładali wszelkich starań, aby rozumieć i być rozumianym.

- Efektem burzy mózgów i intensywnej pracy jest wiele pozytywnych myśli; młodzi Europejczycy stwierdzili, że stereotypowe podejście do religii i religijności może prowadzić do dyskryminacji i wykluczenia. A tego wszyscy powinniśmy się wystrzegać i być otwarci na inne religie czy kultury - podkreśla Marian Krakowski, dyrektor ZSA w Sławnie. - Rezultatem tych przemyśleń był stworzony przez młodzież komiks oraz krótka inscenizacja pokazująca, jak można przeciwstawić się stereotypom. Pobyt naszych zagranicznych gości nie ograniczał się do warsztatów. Poznali nasze miasto biorąc udział w grze miejskiej, byli gośćmi burmistrza Krzysztofa Frankensteina w Urzędzie Miasta, zwiedzili Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie, odwiedzili Darłowo i Ustkę oraz udali się na całodzienna wycieczkę do Gdańska. Razem spędzali wolny czas na zajęciach sportowych oraz spotkaniach integracyjnych – prezentowali muzykę swoich krajów, były wspólne śpiewy, tańce oraz grillowanie.