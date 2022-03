Sławno. Dzień Kobiet w SDK. Kobiety malują - jubileuszowa edycja ZDJĘCIA, WIDEO

Kobiet Malują w Sławnie - 10 edycja

Wernisaż wystawy w SDK ze Sławna miał też symboliczny wymiar, bo panie miały wpięte niebiesko - żółte kokardki. To bardzo czytelne nawiązanie do wojny w Ukrainie. Panie mówiły, że w dniu swojego święta solidaryzują się z kobietami z Ukrainy. Podkreślały, że są przeciwniczkami wojny i apelowały o to, aby ją jak najszybciej zakończyć.

Tyle polityki. Wernisaż to także lampka szampana, kwiaty - tulipany i twórczość kobieca. Jest ona tak różnorodna i niesamowita, jak niesamowite są panie.

Swoje prace zaprezentowały: Danuta Deka, Halina Gaffke, Sylwia Godowska, Dorota Grodzka, Karolina Kądziołka, Lila Kępska, Anna Łysiak, Anna Machłaj, Krystyna Majewska, Agnieszka Pitus, Anna Pozlewicz, Agata Szczepaniak, Wioleta Szmeida-Jasińska, Jolanta Ziarkiewicz.