Sławno. Dużo zakażeń wśród pracowników Szpitala Powiatowego. Wewnętrzny oddział zawieszony

Zakażenia COVID-19 wśród pracowników szpitala i kwarantanny

- Kilka dni temu były trzy zakażenia wśród pracowników szpitala - wylicza Tomasz Walasek, dyrektor Szpitala Powiatowego w Sławnie. - Jednak lawinowo posypały się kolejne zakażenia i aktualnie mamy ich 25 wśród personelu naszego szpitala, a w tym są m.in. lekarze i pielęgniarki. Do tego dochodzą kwarantanny osób z kontaktu. Wobec tego zostaliśmy zmuszeni do czasowego zamknięcia oddziału wewnętrznego i podjąłem decyzję o jego wyłączeniu do niedzieli - 30 stycznia 2022 roku.

Dyrektor mówi, że ewidentnie pandemia COVID-19 przyspiesza.

- Koło piątku i soboty (28 i 29 stycznia) spodziewamy się, że karetki będą do nas lawinowo przywozić pacjentów COVID-owych wymagających hospitalizacji - mówi Tomasz Walasek. - Wynika to z naszych doświadczeń z walki z tą pandemią.



Szef szpitala w Sławnie dodaje, że podczas IV i już V fali koronawirusa na oddziale COVID-owym tej placówki [aktualnie jest ponad 20 osób hospitalizowanych na 45 miejsc - red.] dominują osoby niezaszczepione.