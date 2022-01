Sławno. Dużo zakażeń w Szpitalu Powiatowym. Interna zawieszona - AKTUALIZACJA

AKTUALIZACJA - 28 stycznia 2022 r.

- Przybyły dwa zakażenia w gronie pracowników szpitala. Teraz jest ich 27 plus osoby na kwarantannie - informuje Tomasz Walasek, dyrektor Szpitala Powiatowego w Sławnie. - Jednakże udało się nam dopiąć grafik dyżurów i Oddział Wewnętrzny - tzw. Internę uruchomimy w sobotę - 29 stycznia.

Zakażenia COVID-19 wśród pracowników szpitala i kwarantanny

- Kilka dni temu były trzy zakażenia wśród pracowników szpitala - wylicza Tomasz Walasek, dyrektor Szpitala Powiatowego w Sławnie. - Jednak lawinowo posypały się kolejne zakażenia i aktualnie mamy ich 25 wśród personelu naszego szpitala, a w tym są m.in. lekarze i pielęgniarki. Do tego dochodzą kwarantanny osób z kontaktu. Wobec tego zostaliśmy zmuszeni do czasowego zamknięcia oddziału wewnętrznego i podjąłem decyzję o jego wyłączeniu do niedzieli - 30 stycznia 2022 roku.