Sławno - Darłowo - Sławno. Szynobus notuje świetne statystyki KOMENTARZ REDAKCJI

Darłowo - Sławno - Darłowo. Szynobus na torach

W Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie poinformowano, że w okresie letnim sprzedano na szynobus [na trasie: Sławno - Darłowo - Sławno] 13 117 biletów. Czyli od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021 roku. W porównywalny okresie, ale w 2020 roku było to 12 251 osób.

W lipcu 2021 r. z szynobusu skorzystało 6385 osób, a w sierpniu były to 6732 osoby. Szynobus największym zainteresowaniem cieszył się w okresie od 12 do 18 lipca - 1600 pasażerów i od 16 do 22 sierpnia -1700 pasażerów.

Komentarz redakcji

Także frekwencja szynobusowa pokazuje, że turystów nie brakowało w tym sezonie letnim. Sam kilka dni temu wybrałem się szynobusem do Darłowa i zabrałem ze sobą rower. To bardzo fajny i tani patent na jednodniową wycieczkę rowerową. Ile mnie to kosztowało w dwie strony? 24 zł (5 zł bilet normalny i 7 zł za rower - w jedą stronę). Przypomnę tu też, że szynobus wrócił na tory po tym, gdy zorganizowałem społeczną akcję na łamach „Dziennika Sławieńskiego”, a którą to Państwo - Czytelnicy poparliście.

Tomasz Turczyn