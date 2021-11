Sławno. Co trzeba mieć ze sobą by być przyjętym do Szpitala Powiatowego? WAŻNE. Kiedy są wydawane posiłki?

Pacjent przyjmowany jest do Szpitala poprzez Izbę Przyjęć. Przy przyjęciu pacjent obowiązany jest do przedstawienia dokumentów, stwierdzających jego tożsamość tj. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości oraz potwierdzających uprawnienia do opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia w NFZ. Dokumentami potwierdzającymi prawo do świadczeń opieki zdrowotnej są: 1.dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni), aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy;

