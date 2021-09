Sławno. Archiwlane zdjęcia naszej Czytelniczki. Czar wspomnień

Sławno w latach 60

Zdjęcia wykonano w Sławnie. Przedstawiają klasę IIIC liceum, która uczyła się wówczas w dzisiejszym Zespole Szkół im. Jana Henryka Dąbrowskiego.

- Naszym wychowawcą był Tadeusz Smoliński i to on wykonywał nam fotografie każdego roku szkolnego - wspomina Czytelniczka. - Często robił to w tych samych miejscach, aby było widać, jak się zmieniamy. Teraz, po tych wszystkich latach zajmując się wnukami, chętnie wracam do szkolnych lat i postanowiłam podzielić się fotografiami z Internautami.

Nasza rozmówczyni opisuje, że zdjęcia są ze szkolnych imprez - np. ze studniówki, gdzie była też klasa IIIa liceum.

- A studniówka była wówczas w dzisiejszej sali herbowej Urzędu Miejskiego w Sławnie - wspomina Czytelniczka. - To była niezapomniana impreza na, którą zaproszono uczniów z Zespołu Szkół Morskich w Darłowie. Wspólnie się bawiliśmy w ratuszu - dodaje.