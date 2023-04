Sława Sławno - Wrzos Wrześnica. Przekonująca wygrana. Inne wyniki. Zdjęcia, wideo

MKS Sława Sławno - Wrzos Wrześnica 2:0 (0:0)

W okręgówce gr 3 ZZPN kolejne derby: Sława Sławno - Wrzos Wrześnica. Sławnianie ograli lokalnego rywala 2:0 i tym sposobem wywiązali się z roli faworyta w tej potyczce. Do przerwy było bezbramkowo i to był dobry rezultat dla Wrzosa Wrześnica. W II części - 54 min. - trafił Piotr Serewiś i marzenia o punkcie w Sławnie oddaliły się od wrześniczan. Ci szukali swojej szansy na wyrównanie, ale to nie padało. Mecz rozstrzygnął się w 80 minucie, gdy Kacper Kucharski podwyższył rezultat na 2:0.

Sama końcówka to kontrola boiskowych wydarzeń przez Sławę i spokojne dogranie meczu. Dwubramkowe prowadzenie wyhamowało Wrzosa prowadzonego przez trenera Daniela Skoka. Zespół w końcówce grał ambitnie, ale brakowało mu przekonania i boiskowych sytuacji bramkowych. Tym samym podopieczni trenera Karola Izmajłowicza dopisali do swojego konta kolejne 3 punkty. Sława ma ich 35 i plasuje się na 4 miejscu w tabeli. Wrzos - 13 punktów i to się przekłada na 14 lokatę.