Sława Sławno spuściła Wieży Postomino zimny prysznic w sparingu ZDJĘCIA, WIDEO

Sława Sławno - Wieża Postomino 1:0 (1:0)

Jedyną bramkę w meczu strzelił - w 17 minucie - Kacper Marciniak. Było to po nieporadności Wieży w środku pola i przejęciu piłki przez zawodnika Sławy, który wypuścił ją sobie wystrzeliwując przed obrońców postomińskich. Marciniak pognał szybkim sprintem do futbolówki i wszedł sam na sam z goalkiperem gości i płaskim strzałem nie dał mu szansy.

Wieża Postomino miała przez całe spotkanie przewagę optyczną, ale kończyła się ona na 16 metrze przed bramką Sławy. Tutaj gospodarze postawili skuteczne zasieki obronne, a gdy one zawodziły to Wiezy Postomino brakowało precyzji lub piłkarskiego farta. W jednej z sytuacji, po centrze z kornera, Błażej Banasik wychodził idealnie do główki w polu karnym - wystarczyło lekko nią uderzyć by piłka wpadła do siatki, ale nic z tego. Bo na przeszkodzie stanął mu inny zawodnik Wieży, który wpadł na swojego kolegę z drużyny. Można powiedzieć, że zachował się on, jak rasowy obrońca, bo piłka minęła światło bramki.