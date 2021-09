Sława Sławno - po horrorze - odprawia Wieżę Postomino ZDJĘCIA, WIDEO. Inne wyniki PP

To zdeprymowało Sławę Sławno, która wydawała się zagubiona na boisku. Wieża w tym okresie gry bardzo dobrze operowała piłką na całej długości boiska. Chwilę później ładny strzał na bramkę Sławy i futbolówka odbija się tylko od słupka bramki strzeżonej przez Piotra Miranowicza.

W 15 minucie znów składna i zespołowa akcja Wieży. Centra piłki w pole karne i wysoki Kacper Łaga pięknie wyskakuje do główki i uderza piłkę po długim rogu. Miranowicz tylko ją odprowadza wzrokiem, a ta ląduje w siatce - 0:2. I wydaje się, że Wieża panuje na boisku niepodzielnie, a miejscowi kibice zaczynają się obawiać pogromu. Sława po dwóch ciosach nie dała się znokautować, a jak rasowy bokser przetrzymała kryzys i wyprowadziła składną akcję zakończoną płaskim dograniem w pole karne do Bartosza Lachowicza. Ten silnym i mierzonym uderzeniem pokonał Michała Moczybrodę. Zaskoczenie w szeregach Wieży i na trybunach - 1:2. Była 36 minuta i to był sygnał do podjęcia walki przez miejscowy zespół. Takim wynikiem zakończyła się pierwsza część meczu.