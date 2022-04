Sława Sławno - Grot Bonin... Męki! Inne wyniki 20 kolejki okręgówki ZDJĘCIA, WIDEO

20 kolejka okręgówki gr 3 ZZPN

Sława Sławno, gdyby była skuteczna w tym meczu to przynajmniej by wygrała 5:0, ale zespół nie wykorzystał wielu "setek". Pojedynki sam na sam przegrywał Piotr Serewiś, czy Krzysztof Wólczyński. Sława wygrała, ale do końca musiała uważać w obronie, bo Grot miał ochotę na poszukanie trafienia. Tyle, że czym innym jest ochota, a czym innym znalezienie do tego wykonawców na murawie. Grot raził niedokładnością w podaniach i brakiem koncepcji gry do ostatniego gwizdka arbitra. Przyjezdni też nie byli mocni w obronie, ale tylko nieskuteczności Sławy zawdzięczali, że do końca mogli mieć nadzieję na remis. Ta prysła z ostatnim gwizdkiem arbitra.

Jedyna bramka była autorstwa Piotra Serewisia. Gol padł w 33 minucie meczu.