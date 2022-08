Sława Sławno - Darłovia Darłowo. Elektryzujące derby ZDJĘCIA - inne wyniki

Sława Sławno - Darłovia Darłowo 2:3 (0:2)

Mecz w Sławnie trzymał w napięciu. Przed potyczką jeden z kibiców obstawiał 0:5, ale jego prognoza się nie sprawdziła. Sława i Darłovia grają w jednej lidze, ale oba kluby są w innym miejscu swojego rozwoju. W Sławnie postawiono na młodzież z domieszką doświadczenia. Tu średnia wieku piłkarzy to 21 lat. Trenerem jest były zawodnik Sławy - Karol Izmajłowicz. Szkoleniowiec buduje zespół praktycznie od nowa, ale szkielet jest zachowany z poprzedniego sezonu. Darłovia Darłowo to spadkowicz z IV ligi, który chce wrócić do tej ligi jak najszybciej. Najlepiej po sezonie w okręgówce. Darłowiacy przyjechali do Sławna bez bramkarza i z konieczności między słupkami stanął zawodnik z pola - Tomasz Szopiński. Początek meczu to optyczna przewaga gości, którzy mieli dobre dwie okazje strzeleckie, ale pudłowali. Sława odgryzła się kontrą i Szopiński instynktownie obronił potężny strzał. Sparował futbolówkę w kapitalnym stylu na róg i mogło by się wydawać, że jest rasowym goalkiperem.