Ścieżki spacerowe do 66 km od Sławna. Urocze miejsca na krótką wyprawę w weekend 22 - 23 stycznia?

Wycieczki ze spacerem ze Sławna

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 66 km od Sławna, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 22 stycznia w Sławnie ma być 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 40%. W niedzielę 23 stycznia w Sławnie ma być 3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 30%.

🌳 Trasa spacerowa: Bory Tucholskie dookoła Jeziora Karsińskiego

Stopień trudności: 1

Dystans: 16,02 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podejść: 215 m

Suma zejść: 246 m

Trasę spacerową mieszkańcom Sławna poleca Tourbike

Kilkugodzinna wycieczka piesza dookoła jeziora. Z Małych Swornychgaci do Swornychgaci 5,8 km żółtym szlakiem. Druga część trasy przez Psią Górę, Owink i fragment PNBT. Dla uważnych obserwatorów sporo ptaków (m.in.: łabedzie, kormorany, zimorodki) i saren.

Nawiguj