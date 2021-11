Ścieżki spacerowe do 66 km od Sławna. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 4 - 5 grudnia?

Trasy spacerowe ze Sławna

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 66 km od Sławna, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 04 grudnia w Sławnie ma być 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 05 grudnia w Sławnie ma być 2°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

🌳 Trasa spacerowa: Gołębia Góra

Stopień trudności: 1

Dystans: 2,76 km

Czas trwania spaceru: 46 min.

Przewyższenia: 25 m

Suma podejść: 57 m

Suma zejść: 56 m

Bytow poleca trasę mieszkańcom Sławna

Ścieżka przyrodnicza prowadząca przez lasy mieszane i sosnowe oraz rezerwat przyrody „Gołębia Góra” – są to jedne z najpiękniejszych zakątków Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Po drodze można zobaczyć m.in. ponad dwustuletnie drzewa. Ścieżka wiedzie też fragmentem doliny Słupi, docierając do rzeki. Na trasie umieszczono siedem tablic z opisami najciekawszych atrakcji przyrodniczo-krajobrazowych.

Dojazd do ścieżki