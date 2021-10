Ścieżki rowerowe do 43 km od Sławna. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 9 - 10 października?

Rowerem ze Sławna

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 43 km od Sławna, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 9 października w Sławnie ma być 15°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 10 października w Sławnie ma być 15°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🚲 Trasa rowerowa: Trasa dla fanów przyrody

Stopień trudności: 1

Dystans: 36,08 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 38 m

Suma podjazdów: 271 m

Suma zjazdów: 271 m

Trasę rowerową mieszkańcom Sławna poleca Forum_Koszalin

Trasa przygotowana specjalnie dla fanów przyrody. Rezerwat Lubiatowo, las w okolicy Manowa, droga przez „Kozdrówkę” oraz urocze jezioro Czarne – wszystkie te miejsca są wyjątkowo ładne i wszystkie można podziwiać podczas jazdy właśnie tą trasą. Kto wie, może to idealny pomysł na wyjazd piknikowy? Należy jednak pamiętać, że dystans ok. 35 km musimy pokonać rowerem, który poradzi sobie z jazdą po leśnych i polnych ścieżkach.

